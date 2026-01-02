Джо Роган упомянул Фёдора Емельяненко и россиян в контексте тяжёлого веса UFC

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался о текущем состоянии тяжёлого дивизиона промоушена, отметив его недостаточную глубину и выразив надежду, что элитные российские борцы в будущем пойдут по пути прославленного спортсмена Фёдора Емельяненко.

«В контексте бойцов UFC у меня постоянно возникает мысль, что тяжёлый дивизион какой-то неглубокий. Полагаю, наверняка где-то есть элитные российские борцы, которые задумываются о том, чтобы пойти по пути Фёдора Емельяненко. И должны быть борцы очень высокого уровня, которые рассматривают переход в ММА. Знаю Немкова, который только что выиграл титул PFL. Парень очень высокого уровня. Но должны быть и другие высококлассные борцы, которые рассматривают вариант с переходом в ММА», — сказал Роган в своём подкасте.

Главные новости дня: