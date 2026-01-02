«Другой уровень». Джо Роган категорично ответил, кого считает лучше: Махачева или Хабиба

Известный комментатор UFC Джо Роган выразил мнение, что действующий чемпион промоушена в полусреднем весе Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова благодаря своим элитным навыкам в стойке и более универсальному арсеналу.

«Хабиб, без сомнения, один из величайших бойцов всех времён. Но разница между Хабибом и Исламом в том, что Ислам — элитный боец в плане ударной техники. У Хабиба действительно хорошая стойка, но Ислам нокаутировал Волкановски ударом ногой в голову — такого не было в арсенале Хабиба. Ислам на другом уровне.

Ислам на один уровень выше. Он может нокаутировать оппонента в стойке, на земле или победить приёмом. Когда дерёшься с ним, то постоянно думаешь о его борьбе. Поэтому когда спрашивают, кто лучший ударник — Ислам или Джек Делла Маддалена, я отвечу: всё зависит от обстоятельств. Если тебе приходится беспокоиться о тейкдауне, твоя ударка уже не будет прежней», – сказал Роган в своём подкасте.

