Джо Роган – о чемпионе UFC Аспиналле: Том рискует больше не провести ни одного боя

Известный комментатор UFC Джо Роган выразил обеспокоенность состоянием здоровья чемпиона промоушена в тяжёлом весе Тома Аспиналла. Спортсмен получил травму глаза в поединке с Сирилем Ганом после тычка со стороны француза. Бой был признан несостоявшимся. Соперники встречались в конце октября 2025 года.

«Реальность такова, что он может больше никогда не подраться. Кто знает? Если ему сделают операцию на глазу, и она пройдёт неудачно, он не сможет видеть этим глазом. Судя по всему, у него до сих пор проблемы с правым глазным яблоком —какое-то повреждение сухожилия. А с глазами всё очень непросто, никогда не знаешь наверняка, чем это закончится», — сказал Роган в своём подкасте.

В качестве примера невероятной стойкости Роган вспомнил Майкла Биспинга.

«Если только ты не полный психопат, как Майкл Биспинг, который провёл 11 боёв в UFC, будучи слепым на один глаз. Это просто безумие, что он это сделал. Знаете, что вытворял этот сумасшедший? Он выучил таблицу для проверки зрения наизусть. Специально её запомнил, чтобы, когда ему закроют левый глаз, он мог всё прочитать. На медосмотре ему говорили: «Так, читай третью строку», — и он такой: «А, Б, В, Г, Д...» Он просто знал все буквы. Он сумасшедший — ничего не видел одним глазом, но продолжал биться с бойцами мирового уровня», – добавил Джо.

Главные новости дня: