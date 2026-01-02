Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган – о чемпионе UFC Аспиналле: Том рискует больше не провести ни одного боя

Джо Роган – о чемпионе UFC Аспиналле: Том рискует больше не провести ни одного боя
Комментарии

Известный комментатор UFC Джо Роган выразил обеспокоенность состоянием здоровья чемпиона промоушена в тяжёлом весе Тома Аспиналла. Спортсмен получил травму глаза в поединке с Сирилем Ганом после тычка со стороны француза. Бой был признан несостоявшимся. Соперники встречались в конце октября 2025 года.

«Реальность такова, что он может больше никогда не подраться. Кто знает? Если ему сделают операцию на глазу, и она пройдёт неудачно, он не сможет видеть этим глазом. Судя по всему, у него до сих пор проблемы с правым глазным яблоком —какое-то повреждение сухожилия. А с глазами всё очень непросто, никогда не знаешь наверняка, чем это закончится», — сказал Роган в своём подкасте.

В качестве примера невероятной стойкости Роган вспомнил Майкла Биспинга.

«Если только ты не полный психопат, как Майкл Биспинг, который провёл 11 боёв в UFC, будучи слепым на один глаз. Это просто безумие, что он это сделал. Знаете, что вытворял этот сумасшедший? Он выучил таблицу для проверки зрения наизусть. Специально её запомнил, чтобы, когда ему закроют левый глаз, он мог всё прочитать. На медосмотре ему говорили: «Так, читай третью строку», — и он такой: «А, Б, В, Г, Д...» Он просто знал все буквы. Он сумасшедший — ничего не видел одним глазом, но продолжал биться с бойцами мирового уровня», – добавил Джо.

Материалы по теме
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android