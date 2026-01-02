Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраил Мадримов узнал имя следующего соперника и дату боя

Исраил Мадримов узнал имя следующего соперника и дату боя
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Исраил Мадримов следующий поединок проведёт с доминиканцем Луисом Давидом Салазаром. Об этом информирует промоутерская компания Matchroom Boxing. Спортсмены сразятся 24 января. Вечер бокса пройдёт в Лас-Вегасе (США) на арене Fontainebleau.

Напомним, после поражения единогласным решением судей в бою с Верджилом Ортисом в феврале 2025 года Мадримов перенёс операции на левом колене и левом плече. Для Исраила это было второе поражение подряд: в августе 2024 года он уступил Терренсу Кроуфорду.

Всего на счету Мадримова 10 побед, два поражения и одна ничья. На счету Давида Салазара 20 побед и одно поражение.

Материалы по теме
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android