Исраил Мадримов узнал имя следующего соперника и дату боя

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Исраил Мадримов следующий поединок проведёт с доминиканцем Луисом Давидом Салазаром. Об этом информирует промоутерская компания Matchroom Boxing. Спортсмены сразятся 24 января. Вечер бокса пройдёт в Лас-Вегасе (США) на арене Fontainebleau.

Напомним, после поражения единогласным решением судей в бою с Верджилом Ортисом в феврале 2025 года Мадримов перенёс операции на левом колене и левом плече. Для Исраила это было второе поражение подряд: в августе 2024 года он уступил Терренсу Кроуфорду.

Всего на счету Мадримова 10 побед, два поражения и одна ничья. На счету Давида Салазара 20 побед и одно поражение.

