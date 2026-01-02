Олимпийский чемпион Гейбл Стивесон назвал двух лучших борцов UFC в данный момент

Именитый американский борец олимпийский чемпион Гейбл Стивесон высказался о бойцах UFC Исламе Махачеве и Хамзате Чимаеве. Стивесон коснулся их борцовских навыков, выразив уверенность, что за счёт них оба спортсмена достигают успеха в смешанных единоборствах.

«Прямо сейчас в UFC доминируют и побеждают те парни, которые ставят во главу угла борцовскую базу. Вы видите тех, кто справляется с этим лучше всех, — Ислам Махачев и Хамзат Чимаев. Они активно атакуют, показывают соперникам, что с этим нужно считаться. И прежде чем оппоненты успевают опомниться, подключают руки», — сказал Стивесон в подкасте Джо Рогана.

