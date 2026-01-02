Скидки
Тим Цзю: в 2026 году поднимусь на новый уровень

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (26-3, 18 KO) поделился ожиданиями от наступившего 2026 года.

«2025 год стал для меня испытанием. Победы, поражения, уроки — всё это часть путешествия. В 2026 году мы поднимемся на новый уровень. Спасибо каждому, кто был рядом со мной», — написал Цзю в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Цзю победил единогласным судейским решением американца Энтони Веласкеса, закрыв досрочное поражение в реванше с другим представителем США – Себастьяном Фундорой.

Ранее Костя Цзю оценил победу Тима над Веласкесом.

«На уровне выше среднего». Костя Цзю — о победе своего сына Тима над Веласкесом

Тим Цзю: самый сложный бой боксёра

