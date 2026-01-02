Скидки
Уланбеков: Хабиб на время отошёл от MMA, но затянуло обратно

Уланбеков: Хабиб на время отошёл от MMA, но затянуло обратно
Российский боец UFC Тагир Уланбеков высказался о тренерской деятельности члена Зала славы и одноклубника Хабиба Нурмагомедова.

«Так бывает обычно, спортсмен заканчивает карьеру и занимается своими делами. Было такое, что Хабиб на время отошёл, хотел семьей заняться… Но затянуло обратно. В тренировочном процессе и в жизни он схож с тренером. Тоже строгий в зале, чтобы ребята на полную выкладывались, чтобы за пределами зала были воспитанными, отзывчивыми», — сказал Уланбеков в интервью YouTube-каналу Panther Energy.

Ранее Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев встретились в Дубае.

