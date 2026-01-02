Скидки
Бокс/ММА

Бадаев назвал трёх лучших российских бойцов MMA в 2025 году

Комментарии

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал, по его мнению, трёх лучших российских бойцов смешанного стиля в 2025 году.

«Это, конечно, Ислам Махачев, который стал чемпионом во второй весовой категории. Также это Хамзат Чимаев, который стал чемпионом в среднем весе. И Пётр Ян, который вернул себе титул в легчайшем весе. Это очевидная тройка. Также можно отметить и Вадима Немкова, который стал чемпионом PFL. Но у тройки Махачев — Чимаев — Ян оппозиция была качественнее», — приводит слова Бадаева «Российская газета».

Ранее Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев встретились в Дубае.

Комментарии
