Лерон Мёрфи подтвердил слух о возможном бое с Евлоевым

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) UFC американец Лерон Мёрфи подтвердил слух об организации поединка с первым номером россиянином Мовсаром Евлоевым, бой может состояться в марте.

«Думаю, меня поставят на турнир в Лондоне. Похоже, что так. Это будет либо Мовсар Евлоев, либо Алджамейн Стерлинг. Для меня нет разницы. Это один и тот же бой. У них схожие стили», – сказал Мёрфи в интервью Деметриусу Джонсону.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

