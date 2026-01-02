Тела погибших в аварии тренеров и друзей Энтони Джошуа доставлены в Лондон

Тела погибших тренеров Сина Гами и Кевина Айоделе, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии в Нигерии, были доставлены в Лондон, Великобритания, о чём сообщило издание Boxing King Media в социальной сети Х.

Предполагается, что похороны могут состояться в течение ближайших двух дней в Лондоне.

Автокатастрофа произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан после того, как бывший чемпион мира Энтони Джошуа прибыл в страну вместе со своими друзьями для отдыха. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик. Аденийи Ороджо, ставший невольным свидетелем ДТП, рассказал первые подробности: «Это был кортеж из двух машин — Lexus и Pajero. Джошуа сидел позади водителя. В момент аварии в Lexus находились четыре человека. Мы начали спасательные работы до прибытия дорожной службы. Пассажир рядом с водителем и человек, сидевший рядом с Джошуа, погибли на месте», — приводит слова Ороджо Daily Express.