Водителю Энтони Джошуа предъявлены обвинения после смертельного ДТП в Нигерии — ВВС

46-летнему Адени Моболаджи Кайоде, который водителем бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа во время смертельной аварии в Нигерии, было предъявлено обвинение в мировом суде Сагаму в пятницу, 2 января, о чём сообщили в издании ВВС.

«Источники в полиции сообщили BBC, что среди обвинений значится причинение смерти по неосторожности в результате опасного вождения» — говорится в статье.

Автокатастрофа произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан после того, как бывший чемпион мира Энтони Джошуа прибыл в страну вместе со своими друзьями для отдыха. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик.

Ранее стало известно, что тела погибших тренеров Джошуа были доставлены в Великобританию.

