Джо Роган: если собираешься быть лучшим, должен быть в UFC

Джо Роган: если собираешься быть лучшим, должен быть в UFC
58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему промоушен Даны Уайта является лучшим в мире единоборств.

«UFC — лидер в мире единоборств, и если ты не в UFC, мне всё равно. Ты можешь пойти в PFL и выиграть тот самый $ 1 млн, но реальность такова, что одним из элементов того, чем занимаешься, — это попытка стать лучшим, а если собираешься быть лучшим, в каком-то смысле ты должен быть в UFC», — сказал Роган на своём YouTube-канале.

Промоушен Ultimate Fighting Championship был основан 12 ноября 1993 года. Президентом и главным публичным лицом с 2001 года выступает Дана Уайт, который с 2023 года также занимает должность генерального директора промоушена.

