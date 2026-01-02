Царукян получил в подарок футболку «Манчестер Сити» с автографом Эрлинга Холанда

29-летний российско-армянский боец смешанных единоборств и первый номер рейтинга в лёгком весе Арман Царукян получил подарок от нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Арман продемонстрировал подарок в социальных сетях, опубликовав короткое видео. На записи видно, как он достаёт и показывает игровую майку английского клуба, на которой чёрным маркером оставил свою подпись сам Эрлинг.

«Спасибо тебе, Холанд» — подписал видео Царукян.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

30 декабря 2025 года он встретился с другим именитым представителем UFC Шарабутдином Магомедовым в схватке по грэпплингу в Армении. Сражение проходило по правилам «только сабмишн» и продлилось все шесть минут, завершившись вничью.