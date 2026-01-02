Сехудо и Фейбер сойдутся в вольной борьбе на турнире RAF 6

38-летний бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо проведёт свой первый поединок после объявления о завершении карьеры в смешанных единоборствах, встретившись в вольной борьбе с ветераном UFC Юрайей Фейбером. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Бой запланирован в рамках турнира RAF 6, который пройдёт 28 февраля в Темпе, штат Аризона (США). Это будет возвращение Сехудо к соревнованиям менее чем через три месяца после его последнего боя в UFC, где он проиграл единогласным решением Пэйтону Талботту в декабре 2025 года. Сехудо, олимпийский чемпион 2008 года по вольной борьбе, завершил карьеру в MMA на серии из четырёх поражений.

Для 46-летнего Фейбера, бывшего чемпиона WEC и претендента на титул UFC, это будет продолжение активности в грэпплинге. В 2024 году он одержал победы над Джеффом Гловером и Бибиано Фернандесом. Его последние бои в ММА состоялись в 2019 году, когда он вернулся после ухода из спорта и победил Рики Саймона нокаутом менее чем за минуту, а затем проиграл свой последний бой Петру Яну нокаутом.