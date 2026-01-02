Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад Мокаев выйдет против Брайса Мередита на турнире RAF 6

Мухаммад Мокаев выйдет против Брайса Мередита на турнире RAF 6
Комментарии

В рамках профессионального турнира по вольной борьбе RAF 6, который пройдёт 28 января в Аризоне, состоится поединок британо-российского бойца и бывшего представителя UFC Мухаммада Мокаева против Брайса Мередита.

Брайс Мередит известен не только как боец PFL с рекордом 7-1 в ММА, но и как один из самых успешных борцов своего поколения. Американец — двукратный чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и член сборной США по вольной борьбе.

RAF — американский промоушен по вольной борьбе, принадлежащий Left Lane Capital. Он был основан в 2025 году Чедом Бронштейном, Терри Фрэнсис и Халком Хоганом. В соревнованиях принимают участие действующие и бывшие борцы-студенты, олимпийские чемпионы и мастера смешанных единоборств.

Материалы по теме
Сехудо и Фейбер сойдутся в вольной борьбе на турнире RAF 6
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android