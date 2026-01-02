Мухаммад Мокаев выйдет против Брайса Мередита на турнире RAF 6

В рамках профессионального турнира по вольной борьбе RAF 6, который пройдёт 28 января в Аризоне, состоится поединок британо-российского бойца и бывшего представителя UFC Мухаммада Мокаева против Брайса Мередита.

Брайс Мередит известен не только как боец PFL с рекордом 7-1 в ММА, но и как один из самых успешных борцов своего поколения. Американец — двукратный чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и член сборной США по вольной борьбе.

RAF — американский промоушен по вольной борьбе, принадлежащий Left Lane Capital. Он был основан в 2025 году Чедом Бронштейном, Терри Фрэнсис и Халком Хоганом. В соревнованиях принимают участие действующие и бывшие борцы-студенты, олимпийские чемпионы и мастера смешанных единоборств.