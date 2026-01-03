Виталий Слипенко высказался о перспективах Петра Яна в 2026 году

Российский профессиональный боец ММА Виталий Слипенко рассказал о перспективах чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна.

«В 2025 году Петра Яна можно назвать бойцом года. Как минимум он один из главных претендентов на это звание. Хочется пожелать, чтобы 2026 год стал не хуже для Петра. В планах у него может быть многое. Думаю, что логичной будет трилогия с Мерабом. Изначально он должен получить титульный шанс снова. Всё-таки он был доминирующим чемпионом. Но Пётр — боец более высокого класса, так что если со здоровьем всё будет отлично, то он снова его перебьёт. Могут дать и бой с О'Мэлли в Белом доме, это тоже большое событие. Правда, пока не особо верится в это. Скорее он станет следующим уже после Мераба. Однако посмотрим. Бой с Шоном — это тоже гештальт, который Ян может закрыть в этом бою. Выиграть уверенно и не дать возможности судьям присудить победу сопернику. Ну и, конечно же, нас может ждать поединок с Умаром Нурмагомедовым, который ждут все болельщики из России. Так что для Петра Яна год может выдаться очень большим», — сказал Слипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Пётр Ян вернул чемпионский пояс UFC после победы в реванше с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.