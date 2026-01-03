Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Виталий Слипенко высказался о перспективах Петра Яна в 2026 году

Виталий Слипенко высказался о перспективах Петра Яна в 2026 году
Комментарии

Российский профессиональный боец ММА Виталий Слипенко рассказал о перспективах чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна.

«В 2025 году Петра Яна можно назвать бойцом года. Как минимум он один из главных претендентов на это звание. Хочется пожелать, чтобы 2026 год стал не хуже для Петра. В планах у него может быть многое. Думаю, что логичной будет трилогия с Мерабом. Изначально он должен получить титульный шанс снова. Всё-таки он был доминирующим чемпионом. Но Пётр — боец более высокого класса, так что если со здоровьем всё будет отлично, то он снова его перебьёт. Могут дать и бой с О'Мэлли в Белом доме, это тоже большое событие. Правда, пока не особо верится в это. Скорее он станет следующим уже после Мераба. Однако посмотрим. Бой с Шоном — это тоже гештальт, который Ян может закрыть в этом бою. Выиграть уверенно и не дать возможности судьям присудить победу сопернику. Ну и, конечно же, нас может ждать поединок с Умаром Нурмагомедовым, который ждут все болельщики из России. Так что для Петра Яна год может выдаться очень большим», — сказал Слипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Пётр Ян вернул чемпионский пояс UFC после победы в реванше с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

Материалы по теме
Махачев стал бойцом года по версии MMAFighting, Пётр Ян занял третье место
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android