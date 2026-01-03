Скидки
«Царукян против боли в спине». Звёзды UFC назвали бои мечты, которые хотят видеть в 2026-м

«Царукян против боли в спине». Звёзды UFC назвали бои мечты, которые хотят видеть в 2026-м
Пресс-служба UFC попросила звёзд промоушена, среди которых оказались российский чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев, пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт, 33-летний обладатель титула BMF Макс Холлоуэй, экс-чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли и бразилец Карлос Пратес, назвать поединки, которые хотят увидеть в 2026 году.

Бои, которые звёзды UFC хотят увидеть в 2026-м:

Ислам Махачев — Макс Холлоуэй против Чарльза Оливейры;
Пэдди Пимблетт — Арман Царукян против боли в спине;
Карлос Пратес — Алекс Перейра против Сириля Гана;
Шон О'Мэлли — Конор Макгрегор против кого угодно;
Макс Холлоуэй — Джон Джонс против Алекса Перейры.

