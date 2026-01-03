Скидки
Чемпион UFC Илия Топурия вызван в суд из-за обвинений в насилии над женой — El Mundo

Чемпион UFC Илия Топурия вызван в суд из-за обвинений в насилии над женой — El Mundo
28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия был вызван в испанский суд на заседание, которое состоится 7 января, о чём сообщили в издании El Mundo.

По данным журналистов, жена бойца Джорджина Узкатеги Баделл обвиняет своего супруга в домашнем насилии, причинении телесных повреждений и жестоком обращении в семье. При этом само заседание 7 января будет проведено для того, чтобы решить ситуацию с их дочерью, которая находится на попечении Джорджины. Сама Баделл просит у суда разрешение покинуть Испанию вместе с дочерью.

Из-за ситуации в семье Топурия на неопределённое время приостановил карьеру в UFC.

