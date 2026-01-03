Мусаев: 1-1 между Биволом и Бетербиевым — это честно. Нужна трилогия

Российский боец Тимур Мусаев поделился мнением касательно трилогии между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Конечно, трилогия нужна, если говорить о справедливости. С одной стороны, не хочется, чтобы кто-то забрал победу снова. У них 1-1, и это вроде бы честно. Но, с другой стороны, мировому боксу нужны громкие противостояния. А этот бой один из самых громких. С точки зрения зрительского интереса, это очень крутой бой», — сказал Мусаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Бивол при возвращении на ринг не сразу сразится с Бетербиевым.