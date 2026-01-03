Часть поездки в Нигерии Джошуа провёл на месте, где в ДТП погиб его тренер — Daily Mail

46-летний Адени Моболаджи Кайоде, который был водителем бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа во время смертельной аварии в Нигерии, рассказал детали происшествия.

По словам Кайоде, которые передаёт британское издание Daily Mail, именитый боксёр часть поездки провёл на переднем сиденье, но затем он попросил Джошуа пересесть назад, поскольку не видел из-за него боковое зеркало. Также Адени считает, что одной из причин стали неисправные тормоза на машине.

Автокатастрофа произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан после того, как бывший чемпион мира Энтони Джошуа прибыл в страну вместе со своими друзьями для отдыха. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате аварии погибли два друга и тренера Джошуа.