Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Часть поездки в Нигерии Джошуа провёл на месте, где в ДТП погиб его тренер — Daily Mail

Часть поездки в Нигерии Джошуа провёл на месте, где в ДТП погиб его тренер — Daily Mail
Комментарии

46-летний Адени Моболаджи Кайоде, который был водителем бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа во время смертельной аварии в Нигерии, рассказал детали происшествия.

По словам Кайоде, которые передаёт британское издание Daily Mail, именитый боксёр часть поездки провёл на переднем сиденье, но затем он попросил Джошуа пересесть назад, поскольку не видел из-за него боковое зеркало. Также Адени считает, что одной из причин стали неисправные тормоза на машине.

Автокатастрофа произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан после того, как бывший чемпион мира Энтони Джошуа прибыл в страну вместе со своими друзьями для отдыха. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате аварии погибли два друга и тренера Джошуа.

Материалы по теме
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android