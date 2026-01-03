Скидки
Бывший чемпион WWE вернулся в промоушен

40-летний американский рестлер Мэтт Кардона вернулся в World Wrestling Entertainment (WWE) на шоу SmackDown в ночь на 3 января в Буффало, Нью-Йорк.

Кардона прервал речь Кита Уилсона, выйдя на поединок с ним. Затем в бою он провёл свой финишер «лег лэриат», который ранее называл «раф Райдер», и одержал победу. Позже стало известно, что Мэтт подписал контракт с WWE и будет выступать на SmackDown.

Фото: wwe.com

Это второй приход Кардоны в WWE. С 2005 по 2020 год он выступал под именем Зак Райдер, став за это время интерконтинентальным чемпионом WWE (1 раз), чемпионом США (1 раз), командным чемпионом WWЕ (2 раза с Куртом Хокинсом).

После увольнения из WWE Кардона выступал на независимой сцене, завоевав много чемпионств в различных промоушенах. Осенью он уже разово появлялся на бренде WWE NXT в рамках вторжения TNA. А затем в образе Зака Райдера принял участие в турнире за право стать последним соперником Джона Сины.

Комментарии
