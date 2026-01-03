Скидки
Бадаев заявил, что Царукян вряд ли получит титульник в 2026 году

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о карьерных перспективах первого номера рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Армана Царукяна.

«UFC сейчас проводят бой за временный титул в лёгком весе между Гэтжи и Пимблеттом. Победитель, скорее всего, будет биться с Топурией. Если не какая-то травма или вынужденная замена, или необходимость в помощи Армана, то в 2026 году мы тоже можем не увидеть его бой за титул. Ещё год парень может не биться за пояс. Это очень печально, учитывая, что сейчас лучшее время для бойца», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

«2026-й должен быть моим годом, когда я заберу пояс». Царукян подвёл итоги прошедшего года
