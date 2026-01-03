Марио Баутиста дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фигейреду

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Умар против Фигейреду… Я считаю, что Умар будет доминировать над ним. Возможно, добьётся финиша, приёмом… Да, думаю, это верный прогноз», — сказал Баутиста в интервью на YouTube-канале Home of Fight.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.