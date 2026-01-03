Хоакин Бакли назвал экс-чемпиона UFC, с которым намерен сразиться в марте

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли заявил о готовности сразиться с бывшим чемпионом дивизиона соотечественником Белалом Мухаммадом на турнире UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (США).

«Я против Белала, мне это нравится, 2026-й, мы попытаемся добыть победу.

Итак, нужна дата. У меня есть дата. Восьмое марта, давай сделаем это в Вегасе. Мы оба сможем преследовать наши цели, если победим», — сказал Бакли в социальных сетях.

В своём последнем бою на UFC on ESPN 69 в июне Бакли проиграл единогласным решением нигерийскому экс-чемпиону Камару Усману. Мухаммад на UFC Fight Night 265 в ноябре уступил единогласным решением ирландцу Иану Гарри.