Биспинг: если Двалишвили возьмёт перерыв, дайте Яну подраться с Умаром Нурмагомедовым

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что действующий обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян может сразиться с соотечественником Умаром Нурмагомедовым в следующем бою.

«Если Мераб возьмёт перерыв, возможно, на полгода, дайте Яну подраться с Умаром Нурмагомедовым. А затем Мераб вернётся и сразится с победителем. Пусть Мераб возьмёт шестимесячный перерыв, отправится в Грузию, проведёт время с семьёй и забудет о боях», — сказал Биспинг в интервью подкасту JAXXXON.

Напомним, 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Нурмагомедов сразится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.