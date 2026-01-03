Скидки
Илия Топурия опубликовал заявление после информации о вызове в суд из-за домашнего насилия

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия опубликовал заявление после поступившей информации, что он был вызван в суд по делу о домашнем насилии.

«Вчера одно из СМИ опубликовало материал с ложным заголовком, утверждающим, что меня вызвали для дачи показаний по делу о домашнем насилии. Позднее этот заголовок был изменён, поскольку не соответствовал действительности. Меня никогда не вызывали для дачи показаний по такой причине, хотя я, разумеется, сделаю это добровольно, если потребуется.

Я обязан явиться в суд, однако повестка касается исключительно семейного и административного вопроса, связанного с выездом за пределы Испании моей дочери, с которой я не имел возможности увидеться уже четыре месяца, несмотря на многочисленные попытки.

Я принимаю издержки публичности, однако это не оправдывает распространение непроверенной ложной информации, искажение фактов или разглашение вопросов, касающихся несовершеннолетнего, которому нужна защита», — написал Топурия в социальных сетях.

Чемпион UFC Илия Топурия вызван в суд из-за обвинений в насилии над женой — El Mundo
