Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Один из самых разносторонне развитых бойцов». Хабиб поздравил Умара с днём рождения

«Один из самых разносторонне развитых бойцов». Хабиб поздравил Умара с днём рождения
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с днём рождения своего двоюродного брата, Умара Нурмагомедова, с днём рождения.

«На сегодняшний день Умар является одним из самых разносторонне развитых бойцов в мире. Его следующий бой – ровно через три недели, против бывшего чемпиона UFC. Его путешествие в этом виде спорта набирает очень интересный оборот, безусловно, его победа в следующем бою выведет его на совершенно другой уровень и откроет двери в самую элиту UFC.

Он тренируется с детства, но те интенсивность и напряжение, в котором он находится последние 12 лет — впечатляют. Только вперед, Брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в соцсетях.

Материалы по теме
Хабиб потроллил Иньесту на тренировке по паделу. Видео
Истории
Хабиб потроллил Иньесту на тренировке по паделу. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android