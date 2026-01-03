«Один из самых разносторонне развитых бойцов». Хабиб поздравил Умара с днём рождения

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с днём рождения своего двоюродного брата, Умара Нурмагомедова, с днём рождения.

«На сегодняшний день Умар является одним из самых разносторонне развитых бойцов в мире. Его следующий бой – ровно через три недели, против бывшего чемпиона UFC. Его путешествие в этом виде спорта набирает очень интересный оборот, безусловно, его победа в следующем бою выведет его на совершенно другой уровень и откроет двери в самую элиту UFC.

Он тренируется с детства, но те интенсивность и напряжение, в котором он находится последние 12 лет — впечатляют. Только вперед, Брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в соцсетях.