Арман Царукян покатался по снегу. Видео

29-летний российско-армянский боец смешанных единоборств и первый номер рейтинга в лёгком весе Арман Царукян показал, как он проводит зимние каникулы, катаясь по снегу. Видео было опубликовано на странице в соцсетях спортсмена.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

30 декабря 2025 года он встретился с другим именитым представителем UFC Шарабутдином Магомедовым в схватке по грэпплингу в Армении. Сражение проходило по правилам «только сабмишен» и продлилось все шесть минут, завершившись вничью.

