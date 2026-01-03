Ортега отреагировал на то, что его бывшая девушка встречается с Алексом Перейрой

Один из ведущих американских легковесов UFC Брайан Ортега отреагировал на информацию, что его бывшая девушка Трейси Кортес встречается с чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Мне не свойственно обсуждать чужую личную жизнь или чьи-то решения — и это вообще не моё дело. Мое дело — это моя семья и моя карьера. 2026 год и каждый следующий год будут посвящены только им», – написал Ортега на своей странице в социальных сетях.

Алексу 38 лет. В своём профессиональном рекорде Поатан имеет 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Рекорд 32-летней Кортес насчитывает 12 побед и три поражения.