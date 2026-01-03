Дядя Джошуа рассказал о краже телефона боксёра после ДТП и раскритиковал власти Нигерии

Дядя бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа Адедамола Джошуа рассказал о деталях смертельного ДТП с участием спортсмена в Нигерии и подверг резкой критике действия местных властей и экстренных служб.

По словам родственника боксёра, когда Джошуа попал в аварию и находился в повреждённом автомобиле, посторонние люди вместо помощи похитили его мобильный телефон. Он также заявил об отсутствии должной реакции со стороны правительства и полиции на подобные происшествия.

«Когда они должны помогать, вы видите, как они достают свои телефоны, чтобы снимать видео, и даже воруют у жертв. Это неправильно. Мы даже слышали, что во время аварии был украден телефон Энтони Джошуа; такое поведение необходимо пресекать. Полиция и другие службы экстренной помощи должны своевременно прибывать на место аварии и оцеплять его. Я хочу осудить безразличное отношение нашего правительства ко всему, что касается чрезвычайных ситуаций. Было больно смотреть, как Джошуа пересекал разделительную полосу после аварии, когда он должен был лежать на носилках», — приводит слова дяди Энтони нигерийское издание The Punch.