Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дядя Джошуа рассказал о краже телефона боксёра после ДТП и раскритиковал власти Нигерии

Дядя Джошуа рассказал о краже телефона боксёра после ДТП и раскритиковал власти Нигерии
Комментарии

Дядя бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа Адедамола Джошуа рассказал о деталях смертельного ДТП с участием спортсмена в Нигерии и подверг резкой критике действия местных властей и экстренных служб.

По словам родственника боксёра, когда Джошуа попал в аварию и находился в повреждённом автомобиле, посторонние люди вместо помощи похитили его мобильный телефон. Он также заявил об отсутствии должной реакции со стороны правительства и полиции на подобные происшествия.

«Когда они должны помогать, вы видите, как они достают свои телефоны, чтобы снимать видео, и даже воруют у жертв. Это неправильно. Мы даже слышали, что во время аварии был украден телефон Энтони Джошуа; такое поведение необходимо пресекать. Полиция и другие службы экстренной помощи должны своевременно прибывать на место аварии и оцеплять его. Я хочу осудить безразличное отношение нашего правительства ко всему, что касается чрезвычайных ситуаций. Было больно смотреть, как Джошуа пересекал разделительную полосу после аварии, когда он должен был лежать на носилках», — приводит слова дяди Энтони нигерийское издание The Punch.

Материалы по теме
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android