Альварес отказался от боя за вакантный титул чемпиона мира из-за последствий операции

Альварес отказался от боя за вакантный титул чемпиона мира из-за последствий операции
Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес не сможет принять участие в поединке за вакантный титул Международной боксёрской федерации (IBF) из-за восстановления после операции. Титул стал свободным после недавнего ухода из спорта непобеждённого Теренса Кроуфорда. Об этом сообщает издание Bloody Elbow.

Ранее IBF запросила информацию о доступности Альвареса и обязательного претендента, непобеждённого кубинца Ослейса Иглесиаса, для организации боя за освободившийся пояс. Однако Альварес, перенёсший операцию на локте после поражения от Кроуфорда в сентябре 2025 года, вынужден пропустить этот поединок из-за реабилитации.

Таким образом, следующим вероятным претендентом на бой с Иглесиасом за вакантный титул IBF в суперсреднем весе станет соотечественник Альвареса Хайме Мунгия. Мунгия, занимающий следующую строку в рейтинге IBF, ранее уже проигрывал Канело в мае 2024 года.

