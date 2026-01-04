Скидки
Делла Маддалена объяснил, почему Махачев превосходит Топурию

Делла Маддалена объяснил, почему Махачев превосходит Топурию
Австралийский боец и бывший чемпион в полусреднем весе Джек Делла Маддалена высказался о действующем обладателе титула дивизиона Исламе Махачеве и чемпионе в лёгком весе Илии Топурии.

«На мой взгляд, бой Ислам — Илия хорош, я просто думаю, что разница в размерах была бы большой. Ислам выглядел крупным. Илья — тяжёлый панчер, если он сможет удержаться на ногах и наносить удары, это будет хороший бой. Но этот поединок должен произойти», — сказал Делла Маддалена в трансляции блогера N3on на Twitch.

В UFC Делла Маддалена дебютировал в 2022 году. Свой чемпионский титул он завоевал в мае 2025 года, победив единогласным решением судей Белала Мухаммада. 16 ноября 2025-го австралиец уступил Махачеву единогласным решением, проиграв титул.

