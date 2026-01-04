Скидки
Майк Тайсон показал свои яркие моменты 2025 года

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон выложил в социальных сетях видеоролик со своими лучшими моментами в 2025 году.

На кадрах запечатлены путешествия легендарного боксёра, его встречи с поклонниками, посещение боксёрского клуба имени Тайсона, а также удар по животу популярного блогера MrBeast.

Своё последнее выступление на ринге в ранге профессионала Майк совершил 16 ноября 2024 года на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум», где встретился с блогером и боксёром Джейком Полом. Поединок продлился всю дистанцию — восемь раундов по две минуты каждый — и закончился поражением Тайсона единогласным судейским решением.

