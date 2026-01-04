Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Делла Маддалена заявил, что хочет победить Рахмонова ради реванша с Махачевым

Делла Маддалена заявил, что хочет победить Рахмонова ради реванша с Махачевым
Комментарии

Австралийский боец и бывший чемпион в полусреднем весе Джек Делла Маддалена объяснил, почему хочет сразиться с третьим номером рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкатом Рахмоновым, представляющим Казахстан.

«Ислам отлично борется. Он хорош в том, чтобы ронять людей и держать на земле. Он действительно хорош в этом, и я обрёл кучу проблем из-за этого. [Матч-реванш] — это моя мечта, и именно поэтому я хочу сразиться с Шавкатом, потому что, победив такого человека, как он, ты сразу же попадаешь обратно в титульное сражение», — сказал Делла Маддалена в трансляции блогера N3on на Twitch.

В UFC Делла Маддалена дебютировал в 2022 году. Свой чемпионский титул он завоевал в мае 2025 года, победив единогласным решением судей Белала Мухаммада. 16 ноября 2025 года австралиец уступил Махачеву единогласным решением, проиграв титул.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android