Делла Маддалена заявил, что хочет победить Рахмонова ради реванша с Махачевым

Австралийский боец и бывший чемпион в полусреднем весе Джек Делла Маддалена объяснил, почему хочет сразиться с третьим номером рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкатом Рахмоновым, представляющим Казахстан.

«Ислам отлично борется. Он хорош в том, чтобы ронять людей и держать на земле. Он действительно хорош в этом, и я обрёл кучу проблем из-за этого. [Матч-реванш] — это моя мечта, и именно поэтому я хочу сразиться с Шавкатом, потому что, победив такого человека, как он, ты сразу же попадаешь обратно в титульное сражение», — сказал Делла Маддалена в трансляции блогера N3on на Twitch.

В UFC Делла Маддалена дебютировал в 2022 году. Свой чемпионский титул он завоевал в мае 2025 года, победив единогласным решением судей Белала Мухаммада. 16 ноября 2025 года австралиец уступил Махачеву единогласным решением, проиграв титул.