Пимблетт заявил, что отпразднует свой день рождения после победы на UFC 324

31-летний британский боец и пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт, отмечавший 3 января свой день рождения, заявил о том, что отпразднует его после победы в поединке с Джастином Гэтжи за временное чемпионство лёгкого дивизиона.

«Мой день рождения переносится на 24 января. Мы будем праздновать день рождения и празднование титула чемпиона мира в один и тот же вечер», — сказал Пимблетт в видеоролике в своих социальных сетях.

UFC 324 — первый крупный номерной турнир промоушена в 2026 году. Он пройдёт в ночь на 25 января в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера за временный титул лёгкого дивизиона столкнутся двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи и представитель Англии и пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт.

