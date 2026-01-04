Энтони Джошуа опубликовал первый пост после смертельного ДТП с его участием

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа опубликовал пост после смертельного ДТП с его участием.

«Хранитель своих братьев», — написал Джошуа, опубликовав фотографию.

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Напомним, трагедия произошла 29 декабря на трассе Лагос — Ибадан в Нигерии. Внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате аварии погибли два тренера британца — Син Гами и Кевин Айоделе. Сам боксёр избежал тяжёлых травм и уже через несколько дней после трагедии вернулся в Великобританию.

В своём последнем в бою Джошуа дрался с 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе британцем Джейком Полом. Он состоялся 20 декабря в Майами (штат Флорида, США) и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.