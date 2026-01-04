Джек Делла Маддалена назвал любимого действующего бойца UFC. Это россиянин

Бывший чемпион UFC австралиец Джек Делла Маддалена назвал любимого действующего бойца организации.

«Прямо сейчас мой любимый боец… Чёрт, мне нравится Пётр Ян. За ним здорово наблюдать, отличная ударка… Пётр Ян – зверь, жёсткий маленький российский убийца», — сказал Делла Маддалена на стриме блогера Рангеша Мутамы, более известного как N3on.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

Ранее экс-чемпион UFC Майкл Биспинг выступил за организацию боя Петра Яна и Умара Нурмагомедова.