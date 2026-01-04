Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джек Делла Маддалена назвал любимого действующего бойца UFC. Это россиянин

Джек Делла Маддалена назвал любимого действующего бойца UFC. Это россиянин
Комментарии

Бывший чемпион UFC австралиец Джек Делла Маддалена назвал любимого действующего бойца организации.

«Прямо сейчас мой любимый боец… Чёрт, мне нравится Пётр Ян. За ним здорово наблюдать, отличная ударка… Пётр Ян – зверь, жёсткий маленький российский убийца», — сказал Делла Маддалена на стриме блогера Рангеша Мутамы, более известного как N3on.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

Ранее экс-чемпион UFC Майкл Биспинг выступил за организацию боя Петра Яна и Умара Нурмагомедова.

Материалы по теме
Биспинг: если Двалишвили возьмёт перерыв, дайте Яну подраться с Умаром Нурмагомедовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android