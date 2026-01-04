Скидки
Экс-чемпионка UFC Холли Холм проиграла в бою за мировой титул по боксу в Пуэрто-Рико

В Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) завершился вечер профессионального бокса, в рамках которого чемпионка WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) американка Стефани Хан (11-0, 3 KO) встретилась с бывшей чемпионкой UFC соотечественницей Холли Холм (34-2-3, 9 KO).

В седьмом раунде поединок был остановлен из-за непреднамеренного столкновения головами. После подсчёта судейских записок Хан одержала победу единогласным судейским решением (69-65, 69-64, 68-65).

Холм 44 года. Американка дебютировала на профессиональном ринге в 2002 году, а в 2013-м завершила свою карьеру, после чего, спустя 12 лет, в 2025-м, вернулась в бокс.

