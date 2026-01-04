Актёр Том Харди должен был провести схватку с Царукяном вместо Шары Буллета

Известный британский и голливудский актёр Том Харди мог стать соперником первого номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна на турнире HYPE FC в Ереване. О предложении актёру сообщил один из руководителей лиги Арман Мартиросян на своей странице в социальных сетях, выложив часть переписки с селебрити.

«Том Харди должен был бороться вместо Шары Буллета в декабре», — написал Мартиросян.

«Арман, во-первых, это очень любезное предложение. Откуда и почему оно поступило? Похоже, что это гораздо больше денег, чем обычно зарабатывает любой профессиональный спортсмен, практикующий BJJ. Но речь не об этом…

Много снимаюсь с марта и по настоящий момент, так что… Спасибо большое, что подумали обо мне», — гласит переписка Армана с Томом Харди.