Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пратес хочет провести бой с Делла Маддаленой

Пратес хочет провести бой с Делла Маддаленой
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Карлос Пратес выразил желание провести бой с бывшим чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

Как сообщают источники, данный бой находится в разработке, команды бойцов уже ведут переговоры между собой.

В UFC Делла Маддалена дебютировал в 2022 году. Свой чемпионский титул он завоевал в мае 2025 года, победив единогласным решением судей Белала Мухаммада. 16 ноября 2025 года австралиец уступил россиянину Исламу Махачеву единогласным решением, проиграв титул.

Пратесу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде Карлоса 23 победы и семь поражений. В данный момент он идёт на серии из двух побед.

Материалы по теме
Джек Делла Маддалена назвал любимого действующего бойца UFC. Это россиянин
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android