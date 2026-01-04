Пратес хочет провести бой с Делла Маддаленой

Бразильский боец смешанных единоборств Карлос Пратес выразил желание провести бой с бывшим чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

Как сообщают источники, данный бой находится в разработке, команды бойцов уже ведут переговоры между собой.

В UFC Делла Маддалена дебютировал в 2022 году. Свой чемпионский титул он завоевал в мае 2025 года, победив единогласным решением судей Белала Мухаммада. 16 ноября 2025 года австралиец уступил россиянину Исламу Махачеву единогласным решением, проиграв титул.

Пратесу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде Карлоса 23 победы и семь поражений. В данный момент он идёт на серии из двух побед.