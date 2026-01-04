Скидки
Делла Маддалена принял вызов Пратеса и предсказал досрочную победу в возможном бою на UFC

Делла Маддалена принял вызов Пратеса и предсказал досрочную победу в возможном бою на UFC
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена отреагировал на информацию о возможном бое с бразильцем Карлосом Пратесом на турнире UFC 327 в апреле. Экс-обладатель титула заявил о готовности к поединку и предсказал свою победу нокаутом.

«Я в деле. Он неплохо бьёт. Думаю, его нокаутирую. Бой точно будет пятираундовым», — приводит слова Делла Маддалены издание Red Corner MMA в своём аккаунте в социальной сети Х.

Последний раз Карлос Пратес одержал победу в ноябре 2025 года, нокаутировав бывшего чемпиона UFC Леона Эдвардса на UFC 322. Джек Делла Маддалена, в свою очередь, в главном бою того же вечера уступил титул Исламу Махачеву единогласным решением судей.

Турнир UFC 327 запланирован на 11 апреля в Майами (США). Пока единственным подтверждённым боем в карде является встреча в полутяжёлом весе между Домиником Рейесом и Джонни Уокером.

