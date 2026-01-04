Комментатор UFC назвал Яна и Чимаева возможными участниками шоу UFC White House

Комментатор UFC Джон Аник спрогнозировал, что на историческом шоу UFC White House, запланированном на 14 июня 2026 года, могут состояться рекордные шесть или семь боёв за титулы чемпионов организации. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью заявлял о возможных восьми или девяти титульных поединках.

Ожидаемое мероприятие должно пройти на лужайке Белого дома в Вашингтоне и стать знаковым событием в истории смешанных единоборств. Глава UFC Дана Уайт обещал, что кард будет звёздным и насыщенным, однако окончательное формирование ростеров начнётся только в феврале, когда станет ясна картина с доступностью бойцов.

«Восемь [титульных боёв] звучит идеалистично и крайне амбициозно, но я верю, что мы движемся в направлении, в котором вы можете увидеть шесть или семь боёв за полноценные титулы на лужайке Белого дома. Если подумать, они проведут UFC 324 и UFC 325 к 1 февраля. Все чемпионы будут свободны. В феврале нет нумерованных ивентов, а первый в марте возглавит бой за пояс BMF, который не считается настоящим титулом. Потом нумерованные ивенты в апреле или мае, а затем 14 июня — многие из этих чемпионов будут доступны, если их специально не придержат.

Титульный бой в тяжёлом весе, Том Аспиналл и Сириль Ган, будет разыгран на лужайке Белого дома. Думаю, в первом или втором квартале вы увидите бой Джошуа Ван против Тацуро Тайра, но Хамзат Чимаев, вероятно, будет драться на лужайке Белого дома. Алекс Перейра, зачем вы выводите его на ринг раньше? Он уже сказал, что хочет дождаться Белого дома. Мераб Двалишвили и Пётр Ян, возможно, завершат свою трилогию», — приводит слова Аника издание MMA Junkie.