Пимблетт считает, что Волкановски перейдёт в лёгкий вес в случае его победы над Гэтжи

31-летний британский боец и пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт высказал предположение о дальнейших планах действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Британец считает, что австралиец может подняться в более тяжёлый дивизион в случае успеха в предстоящем бою Пимблетта с Джастином Гэтжи на турнире UFC 324.

«Думаю, если выиграю и он выиграет, стану бесспорным чемпионом, не удивлюсь, если [Александр] решит, что это идеальная возможность завоевать пояс чемпиона в лёгком весе. Не хочу драться с Волкановски, его уважаю», — заявил Пэдди Пимблетт в видео для YouTube-канала Tom Aspinall Official.

