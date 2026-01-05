Пимблетт раскритиковал уровень недавних соперников Царукяна

31-летний британский боец и пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт раскритиковал уровень последних оппонентов первого номера рейтинга в дивизионе россиянина Армана Царукяна.

«[Хукер] чуть не задушил его гильотиной, что показывает, насколько плох Арман в борьбе. Если я задушу тебя гильотиной, потеряешь сознание. У него хорошая борьба, но он не сможет удержать меня. Он победил Дариуша, которому около 48 лет. Многие люди не верят, что Царукян победил Чарльза. А потом Арман дрался с чёртовым Дэном Хукером, который, давайте будем честны, ничтожество», — заявил Пимблетт в видео для своего YouTube-канала Paddy The Baddy.