«Другой уровень». Пимблетт и Аспиналл назвали бойца UFC, которого не победят в 2026 году

Британские бойцы смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт и Том Аспиналл во время общения в социальных сетях поделились мнением о перспективах среднего веса UFC в 2026 году. Чемпионом промоушена в этом дивизионе в данный момент является чеченский боец Хамзат Чимаев.

Пимблетт. Чемпион Хамзат. Я не думаю, что кто-то побьёт Хамзата.

Аспиналл. Согласен. Я тоже не думаю, что кто-то его побьёт. Знаю, что есть Имавов, но мне кажется, что Хамзат просто пройдёт сквозь него.

Пиблетт. Да, Имавов, Энтони Эрнандес, Кайо Борральо…

Аспиналл. Все они хорошие бойцы.

Пимблетт. Да, все хорошие. Я просто считаю, что Хамзат — это другой уровень.

