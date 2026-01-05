Скидки
Пимблетт: Илия Топурия может быть вне игры два года

Пимблетт: Илия Топурия может быть вне игры два года
Британский боец смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт поделился мнением о чемпионе UFC в лёгком весе Илии Топурии.

«Говорят, Илия не вернётся как минимум год. Говорят, всё может затянуться на два года из-за возможных проблем. Если он будет так долго вне игры, я бы предпочёл, чтобы он просто ушёл и перестал тормозить развитие дивизиона», — сказал Пимблетт во время подкаста с Томом Аспиналлом.

Напомним, в последнем поединке, проходившем в конце июня 2025 года, Топурия встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Испанец грузинского происхождения нокаутировал его в первом раунде, за счёт чего стал чемпионом UFC в лёгком весе.

Илия Топурия опубликовал заявление после информации о вызове в суд из-за домашнего насилия

