Пимблетт: Илия Топурия может быть вне игры два года

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт поделился мнением о чемпионе UFC в лёгком весе Илии Топурии.

«Говорят, Илия не вернётся как минимум год. Говорят, всё может затянуться на два года из-за возможных проблем. Если он будет так долго вне игры, я бы предпочёл, чтобы он просто ушёл и перестал тормозить развитие дивизиона», — сказал Пимблетт во время подкаста с Томом Аспиналлом.

Напомним, в последнем поединке, проходившем в конце июня 2025 года, Топурия встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Испанец грузинского происхождения нокаутировал его в первом раунде, за счёт чего стал чемпионом UFC в лёгком весе.

