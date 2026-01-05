Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт ответил, какие удары нужно легализовать в UFC

Пэдди Пимблетт ответил, какие удары нужно легализовать в UFC
Комментарии

Британский боец смешанных единоборств пятый номер в рейтинге лёгкого веса UFC Пэдди Пимблетт признался, что легализовал бы в промоушене удары коленями в голову в партере, если бы мог изменить одно правило. По мнению британца, это сделает поединки более справедливыми.

«Я против стомпов [удары, когда боец топчет или бьёт ногой по лежащему или падающему сопернику], потому что голове некуда деться. Но если соперник в гарде, ты можешь работать по ногам и бить ногой. А колени в голову лежащему сопернику я бы вообще разрешил. Если кто-то делает неаккуратный проход в ноги просто ради паузы, его нужно иметь возможность наказать ударом колена», — сказал Пимблетт во время подкаста с Томом Аспиналлом.

Материалы по теме
Пимблетт: Илия Топурия может быть вне игры два года

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android