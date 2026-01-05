Пэдди Пимблетт ответил, какие удары нужно легализовать в UFC

Британский боец смешанных единоборств пятый номер в рейтинге лёгкого веса UFC Пэдди Пимблетт признался, что легализовал бы в промоушене удары коленями в голову в партере, если бы мог изменить одно правило. По мнению британца, это сделает поединки более справедливыми.

«Я против стомпов [удары, когда боец топчет или бьёт ногой по лежащему или падающему сопернику], потому что голове некуда деться. Но если соперник в гарде, ты можешь работать по ногам и бить ногой. А колени в голову лежащему сопернику я бы вообще разрешил. Если кто-то делает неаккуратный проход в ноги просто ради паузы, его нужно иметь возможность наказать ударом колена», — сказал Пимблетт во время подкаста с Томом Аспиналлом.

