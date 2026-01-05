Скидки
Шон О’Мэлли объяснил недавний пост с «тату» на лбу

Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли признался, что его недавнее «тату» на лбу с названием собственного бренда Doingwell оказалось продуманным маркетинговым ходом. Боец объяснил, что решился на этот шаг, чтобы обойти спонсорские ограничения лиги.

Фото: https://x.com/SugaSeanMMA

«Как вы знаете, UFC не позволяет нам приносить в октагон собственных спонсоров или бренды. А что может быть лучше для рекламы, чем собственный лоб? Ладно, на самом деле я не собираюсь делать гигантскую татуировку-билборд на лице. Следовало бы сделать маленькую, но пока не знаю где… Где бы я ни решил её набить, я это сделаю. Я настроен серьёзно.

В общем, я не делал татуировку на лбу, хотя набил две другие, но, вау, как же сработала эта маркетинговая кампания! Все это подхватили. Статьи, газеты, журналы — об этом написали все. И поверьте, в будущем вы ещё увидите подобное от перспективных брендов. Всё сработало великолепно. Миллионы просмотров, тонны писем в списке регистрации — это будет нечто масштабное», – сказал О’Мэлли на видео на своей странице в социальных сетях.

Комментарии
