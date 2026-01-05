«Я кое-что в этом понимаю». Экс-чемпион UFC предостерёг Аспиналла после травмы глаза

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг высказался о действующем обладателе титула организации в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественнике Томе Аспиналле.

«У меня было пять или шесть операций на глаз. Я кое-что в этом понимаю. Я слишком рано вернулся к спаррингам, слишком рано вернулся к боям и больше никогда не смог видеть одним глазом. Тому не стоит торопиться. Если ему сделают операцию, он наверняка выпадет на несколько месяцев», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Ранее Аспиналл высказался о сроках возвращения.

