Комментатор UFC Аник назвал три лучших выступления бойцов в 2025 году

Комментатор UFC Джон Аник назвал, по его мнению, три лучших выступления бойцов в 2025 году.

«В 2025 году было три выступления, которые я могу назвать лучшими из всех, что я когда-либо видел. Это Хамзат Чимаев против Дрикуса дю Плесси, Ислам Махачев против Джека Делла Маддалены и Пётр Ян против Мераба Двалишвили», – сказал Аник в подкасте JAXXON.

Напомним, Чимаев победил дю Плесси единогласным судейским решением на UFC 319 в августе, завоевав титул в среднем весе (до 84 кг). Махачев на UFC 322 в ноябре отобрал титул в полусреднем весе (до 77 кг) у Делла Маддалены. Ян на UFC 323 в декабре отобрал титул в легчайшем весе (до 61 кг) у Двалишвили.